SteelSeries Artic 5: super offerta sulle cuffie da gaming con retroilluminazione RGB

Cerchi delle cuffie da gaming di qualità ad un prezzo giusto? Oggi ti segnaliamo quello che, a nostro parere, non soltanto è un prodotto che offre una qualità audio estremamente elevata, ma che si presenta anche con uno dei design più “futuristici” e riusciti dell’intera categoria. Parliamo delle SteelSeries Artic 5, delle cuffie da gaming compatibili con PC e Playstation 5 che hanno anche una certificazione di Discord che ne garantisce l’ottima qualità. Oggi possono essere tue ad un prezzo ancora più conveniente del solito, grazie ad un’imperdibile offerta su Amazon.

Grazie all’offerta di oggi potrai acquistare le SteelSeries Artic 5 ad 89,99€, grazie ad uno sconto del 31% che ti permetterà di risparmiare esattamente 40€. Normalmente queste cuffie da gaming vengono, infatti, proposte a 129,99€. Insomma, si tratta di un’offerta decisamente golosa che ti suggeriamo vivamente di non farti scappare: non durerà in eterno e c’è il rischio che tra poche ore vengano nuovamente riproposte a prezzo pieno.

Le cuffie da gaming SteelSeries Arctis 5 sono ampiamente riconosciute come alcune delle migliori nel loro ambito. Il loro microfono ClearCast, certificato Discord, fornisce una qualità vocale da studio e una cancellazione del rumore di fondo eccellente. Grazie ai driver dello speaker S1, queste cuffie offrono un suono ad alta qualità con distorsione bassa, permettendoti di percepire ogni dettaglio per avere un vantaggio competitivo nel gioco. L’audio di precisione con i suoni surround DTS Headphone:X v2.0 di nuova generazione offre un’esperienza completamente immersiva nel gioco. Il quadrante ChatMix USB consente di bilanciare e regolare al volo il volume tra l’audio del gioco e quello della chat. I cuscinetti in tessuto AirWeave ispirati all’atletica permettono di giocare per tutto il giorno, lasciando traspirare le orecchie.

Non farti scappare questa offerta: metti le cuffie SteelSeries Artic 5 nel carrello approfittando dello sconto del 31%. Come sempre, ti ricordiamo che con Amazon Prime la spedizione è gratuita e che ordinando subito le riceverai a casa entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.