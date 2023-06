SteelSeries Arctis 7P+: cuffie wireless da Gaming per consolle e PC (-25%)

Non perdere questa fantastica occasione che sto per segnalarti. Se vuoi delle cuffie da Gaming senza fili allora oggi è il giorno perfetto per acquistarle. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello SteelSeries Arctis 7P+ a soli 149,99 euro, invece che 199,99 euro.

Grazie a questo sconto del 25% puoi risparmiare la bellezza di 50 euro. Inoltre questa offerta, in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime, di da la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

SteelSeries Arctis 7P+: le cuffie da Gaming definitive

Se non vuoi fare compromessi e goderti i tuoi titoli preferiti al meglio allora le cuffie SteelSeries Arctis 7P+ sono la scelta migliore. Hanno un design confortevole, grazie ai dei morbidi padiglioni e all’archetto con fascia per la testa. Sono leggerissime, non stringono e le puoi indossare anche con gli occhiali senza problemi. Inoltre sono compatibili per PS4, PS5, PC, Mac, Android e Nintendo Switch.

Hanno degli altoparlanti che ti permettono di sentire distintamente anche i suoni più flebili e così potrai goderti un’esperienza ancora più coinvolgente. Sono dotate di un microfono bidirezionale retrattile con cancellazione del rumore. Hanno dei comodi comandi per il settaggio dei volumi e del microfono. Infine, parlando di autonomia, hanno una mega batteria in grado di durare per più di 30 ore con una singola ricarica.

Non perdere tempo perché a questa cifra le vorranno tutti, Per cui fiondati su Amazon e acquista le tue SteelSeries Arctis 7P+ a soli 149,99 euro, invece che 199,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.