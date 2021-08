Le cuffie gaming SteelSeries Arctis 3 sono in promozione su Amazon: con un ribasso del 30% te le porti a casa spendendo solamente 69,99€ il che è un vero affare. Con le spedizioni rapide le ricevi in men che non si dica, le quali sono ovviamente gratuite in tutta Italia.

SteelSeries Arctis 3: le cuffie da gaming che stavi cercando

Acquistare delle cuffie da gaming di ottima fattura è indispensabile, soprattutto se vuoi primeggiare nelle tue partite. Con le SteelSeries Arctis 3 non puoi avere dubbi e ripensamenti visto che sono delle vere e proprie cuffie gioiello scelte da migliaia di utenti. Disponibili in colorazione nera, le utilizzi su qualunque piattaforma tu voglia.

Con la loro estetica mozzafiato non solo ti porti a casa un prodotto che ti aiuterà a migliorare le tue performance, ma anche bello a vedersi e da tenere sulla propria postazione in bella vista. In particolar modo il loro corpo è costituito da un archetto e da due padiglioni interamente imbottiti. Questa caratteristica ti permette di utilizzarle quante ore vuoi senza problemi.

Hanno un microfono che quando non utilizzi nascondi che è stato definito come il migliore sul mercato. Praticamente quando parlerai con il tuo team tutti ti sentiranno nel modo più perfetto senza rumori di sottofondo e quant'altro.

Le utilizzi sia su PlayStation che computer, Xbox, Nintendo Switch e persino con VR, Android e IOS. Praticamente fai un acquisto che sfrutterai per sempre.

Sei interessato? Allora acquista le SteelSeries Arctis 3 su Amazon a soli 69,99€. Le ordini e le ricevi in uno o due giorni lavorativi se possiedi una sottoscrizione Prime. Se invece sei cliente standard, le consegne sono gratuite nei punti di ritiro: ci impiegano soltanto qualche giorno in più.

