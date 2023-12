SteelSeries Apex Pro HyperMagnetic in offerta su Amazon: la tastiera da gaming più veloce

La tastiera SteelSeries Apex Pro HyperMagnetic è la scelta definitiva per i giocatori esigenti e coloro che cercano una performance di alto livello. Attualmente scontata del 18%, con un prezzo imperdibile di soli 179,99€, questa tastiera gaming offre funzionalità avanzate e una velocità incredibile grazie agli switch HyperMagnetic regolabili OmniPoint 2.0. Ciliegina sulla torta? Ha anche un piccolo display OLED integrato.

Gli switch OmniPoint 2.0 sono completamente regolabili, consentendo agli utenti di impostare la distanza di attivazione dei tasti secondo le loro preferenze, da un tocco leggero a una pressione decisa. Con 40 livelli di attivazione a tasto (da 0,1 a 4,0 mm), è possibile personalizzare la tastiera per adattarla al proprio stile di gioco e di scrittura.

La tastiera è progettata per essere la più veloce del mondo, con un’attuazione 20 volte più rapida e una risposta 11 volte più veloce rispetto alle tastiere meccaniche tradizionali. La tecnologia Rapid Trigger elimina la latenza, garantendo una risposta immediata ai movimenti dei tasti.

La tastiera offre anche una configurazione 2-in-1 per i tasti di azione, consentendo di programmare due azioni su un singolo tasto. Questo offre una flessibilità incredibile per adattarsi alle esigenze specifiche di gioco.

Il design TKL (TenKeyLess) rende questa tastiera ideale per gli esport, con dimensioni più ridotte per liberare spazio sulla scrivania e migliorare il movimento del mouse. La piastra superiore in alluminio premium, utilizzata anche in aviazione, garantisce una durata eccezionale.

Il display smart OLED sulla tastiera fornisce informazioni vitali in tempo reale, come statistiche della GPU e notifiche, e consente di passare rapidamente tra profili e impostazioni personalizzate utilizzando l’app SteelSeries Engine.

Non farti scappare questa offerta e acquista subito la SteelSeries Apex Pro TKL HyperMagnetic per un’esperienza di gioco e scrittura senza compromessi, approfittando di un generoso sconto del 18%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.