SteelSeries Apex 3 TKL, la tastiera PRO da GAMING sprofonda su Amazon

Tra le tastiere da gaming compatte e di fascia alta la SteelSeries Apex 3 TKL è una tra le più gettonate, quest’oggi addirittura in offerta su Amazon al prezzo shock di appena 39€. Infatti, grazie a uno sconto del 27%, la tastiera da gaming può essere tua al prezzo più economico degli ultimi mesi e con consegna rapida e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Compatta, leggera, bella e con un design dal fortissimo sapore premium, la Apex 3 TKL di SteelSeries ha tutte le carte in regola per assicurarti un’esperienza di utilizzo di alto livello per gaming sempre eccellenti.

Appena 39€ su Amazon per la tastiera SteelSeries Apex 3 TKL: sconto del 27%

Priva di tastierino numerico laterale per garantirti il meno ingombro possibile, la tastiera da gaming integra un sistema di retroilluminazione RGB a 8 zone per gestire in maniera precisa i differenti stili di illuminazioni che più ami.

I tasti della tastiera sfruttano la tecnologia anti-ghosting per una estrema precisione nella pressione e garantire il meno attrito possibile per rispondere in maniera fulminea ai tuoi comandi; inoltre, sono realizzati in materiale super resistente con garanzia per più di 20 milioni di pressioni. Resistente ad acqua e polvere (certificazione IP32) e con controlli dedicati per il volume, luminosità e non solo, la tastiera può essere personalizzata a tuo piacimento tramite l’applicazione per Windows.

Con uno sconto del genere è davvero la tua occasione d’oro per acquistare subito la bellissima tastiera da gaming SteelSeries Apex 3 TKL, tua ad appena 39€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.