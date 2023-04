SteelSeries Aerox 5, gaming EPICO con il mouse LEGGERISSIMO (-33%)

Hai appena montato il tuo nuovo PC da gaming ma ti sei reso conto che il tuo vecchio mouse non è più valido come una volta: nessun problema, oggi l’ottimo mouse da gaming di fascia alta SteelSeries Aerox 5 Wireless è in offerta su Amazon a un prezzo molto conveniente.

Grazie a uno sconto del 33%, infatti, quest’oggi il mouse può essere tuo ad appena 99€ con tanto di consegna rapida in 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

C’è una buona offerta su Amazon per l’epico mouse SteelSeries Aerox 5 Wireless

Realizzato con un design a nido d’ape unico e inimitabile, il mouse è impermeabile e super leggero per un gaming spinto senza mai provare senso di fatica o fastidi al polso. Dotato di ben 9 tasti liberamente programmabili come meglio credi tramite l’applicazione per Windows, il mouse a marchio SteelSeries monta una batteria con un’autonomia da 180 ore per giornate intere di gaming.

Ideale per gli FPS di nuova generazione oppure per i migliori titoli MOBA, l’Aerox 5 Wireless di SteelSeries monta il rivoluzionario sensore TrueMove Air da 18000 CPI per un tracciamento sempre preciso su qualsiasi superficie.

Apprezzato e amato da milioni di videogiocatori in tutto il mondo, l’offerta Amazon di oggi è la migliore che ti possa capitare per mettere le mani sull’ottimo mouse di fascia alta a marchio SteelSeries. Mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

