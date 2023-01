SteelSeries Aerox 3, il mouse da gaming SUPER LEGGERO a prezzo HOT

Se per te il gaming è qualcosa di più che un semplice hobby per passare qualche ora al PC, allora non devi assolutamente perdere questa offerta di Amazon sul popolarissimo mouse da gaming SteelSeries Aerox 3. Con uno sconto del 36% che fa crollare il prezzo di vendita ad appena 69€, infatti, quest’oggi è la tua occasione d’oro per stringere tra le mani uno dei mouse più popolari degli ultimi mesi.

Realizzato con materiali di altissimo livello e con un design unico e singolare, il mouse a marchio SteelSeries è apprezzato da milioni di giocatori in tutto il mondo per le sue caratteristiche e il suo incredibile rapporto qualità prezzo.

SteelSeries Aerox 3 è in super offerta su Amazon a prezzo shock: affare d’oro

Nonostante il drop di prezzo di ben 40€, il mouse è realizzato con una struttura impermeabile all’acqua e con un attentissimo bilanciato del peso che si aggira ad appena 68 grammi. Il risultato è un’esperienza di utilizzo appagante anche dopo molte ore di utilizzo, ma soprattutto in quei contesti in cui anche un millisecondo di ritardo fanno la differenza.

Dotato di una batteria da 200 ore di autonomia con ricarica rapida tramite porta USB Type-C, l’Aerox 3 di SteelSeries monta l’epico sensore ottico TrueMove Air con rilevamento preciso dei pixel per un tracking senza sbavature anche nelle azioni di gaming più concitate.

Difficile non prendere in altissima considerazione questa offerta di Amazon quando si parla di uno tra i migliori mouse da gaming wireless in circolazione, soprattutto oggi che puoi sfruttare lo sconto del 36% per acquistarlo ad appena 69€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita.

