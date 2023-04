Steam Deck è OLD: Asus ROG Ally è pronta a stracciarlo

La sfida a Steam Deck a colpi di PC-console sempre più promettenti ha portato anche ASUS alla realizzazione di un’alternativa competitiva. Pochi giorni addietro, per l’esattezza il 1° aprile 2023, la società asiatica ha pubblicato le prime immagini di ASUS ROG Ally in quello che sembrava essere un pesce d’aprile. Al contrario, il progetto è ufficiale: andiamo a scoprire ASUS ROG Ally nelle sue specifiche tecniche e nel design, in quanto potrebbe sorprendere tutti.

Alla scoperta di ASUS ROG Ally

Lanciato con l’etichetta Republic of Gamers (ROG) dell’azienda, è il primo PC da gaming portatile del brand taiwanese. Il form factor resta simile a quello di Steam Deck, rivelandosi più compatto e con un peso praticamente identico. Un upgrade importante riguarda il display, in quanto presenta un pannello Full HD a 16:9 con risoluzione pari a 1920 x 1080 pixel e refresh rate di 120Hz; ricordiamo, dunque, che lo Steam Deck si ferma a 60Hz in un pannello 1280 x 800.

Pur non avendo la scheda tecnica completa sotto mano, grazie ad ASUS e alle anteprime condivise su YouTube sappiamo che ASUS ROG Ally avrà un connettore XG per collegare GPU esterne, compresa la poderosa RTX 4090, e ha un sistema di dissipazione con due ventole tangenziali, capace di rimanere a 20 dB a pieno carico.

Il sistema in dotazione sarà Windows 11 e la configurazione dei controlli vede due levette analogiche, un d-pad, quattro pulsanti frontali primari e alcuni grilletti. Insomma, si tratta sulla carta di un’ottima alternativa allo Steam Deck, tanto che quest’ultimo sembra ormai datato.

Bisogna ammettere che il mercato dei PC da gaming portatili con questo formato esiste da prima dello Steam Deck, grazie a diversi brand cinesi meno noti ai non-appassionati. Essi hanno già rilasciato alternative alla console firmata Valve più potenti e con più funzionalità, oltre che più costose; come si porrà ASUS ROG Ally rispetto ad esse e allo Steam Deck? Lo capiremo a tempo debito.