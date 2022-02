Stazione meteo 7 in 1 con sensore esterno a 29€: uno SPETTACOLO

Il momento è perfetto per avere finalmente una stazione meteo 7 in 1, con un sacco di funzioni e un sensore da esterni. Grazie alle super promozioni Amazon del momento, puoi portarla a casa a 29€ circa appena e le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Completa l'ordine al volo per approfittarne, la disponibilità è limitata.

Stazione meteo 7 in 1: completa ed economica

Un prodotto come questo è perfetto per tenere sotto controllo il livello di comfort ambientale e non solo. Un prodotto 7 in 1 torna utile in un sacco di contesti, perché:

misura umidità e temperatura all'interno della casa; rileva umidità e temperatura esterni, grazie alla presenza del sensore apposito; per ogni valore mostra i trend minimi e massimi; ti offre le previsioni meteo; è dotato di orologio; c'è un calendario; puoi impostare una sveglia.

Ogni informazione è sempre disponibile sull'apposito ampio display, che di notte può essere anche retroilluminato con una piacevole gradazione di arancione. In questo modo, potrai leggere le informazioni in qualsiasi condizione di luminosità.

Super semplice da installare, devi solo posizionarla dove preferisci in casa e poi alloggiare il sensore all'esterno. Le due unità si metteranno in comunicazione così da permetterti di leggere i dati rilevati.

Il perfetto complemento d'arredo intelligente per te, ma anche un regalo che potrà stupire chi lo riceverà. La stazione meteo 7 in 1 è un dispositivo decisamente interessante e – a questo prezzo – è un autentico affare. Approfitta dello sconto Amazon del momento e portala a casa a 29€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.