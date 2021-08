Disney+ ha diffuso il trailer di Star Wars: Visions, la serie antologica targata Lucasfilm che racconta nuove storie di Star Wars attraverso lo stile singolare e la tradizione degli anime giapponesi. Disney+ ha anche rilasciato quattro entusiasmanti immagini del trailer.

Star Wars: Visions – Dettagli e trailer sulla nuova serie Disney+

Il nuovo trailer mostra un assaggio del tono accattivante e delle splendide immagini di ciascuno dei corti animati, disponibili sia in versione originale giapponese che in quella italiana, in streaming su Disney+ dal 22 settembre.

“Lucasfilm sta collaborando con sette dei più talentuosi studi di anime in Giappone per portare la loro firma stilistica e la loro visione unica della galassia di Star Wars in questa nuova serie”, ha dichiarato James Waugh, executive producer and Lucasfilm Vice President, Franchise Content & Strategy. “Le loro storie mostrano l’intero spettro della narrazione audace dell’animazione giapponese. Ogni episodio è raccontato con una freschezza e una voce che ampliano la nostra comprensione di ciò che può essere una storia di Star Wars, e celebra una galassia che è stata fonte di ispirazione per così tanti narratori visionari”.

Ecco le nuove immagini:

Gli studi che hanno creato i nove corti sono Kamikaze Douga – “Il duello”; Geno Studio (Twin Engine) – “Lop and Ochō”; Studio Colorido (Twin Engine) – “Tatooine Rhapsody”; TRIGGER – “I gemelli” e “Il vecchio”; Kinema Citrus – “La sposa del villaggio”; Science Saru – “Akakiri” e “T0-B1”; e Production I.G. – “Il nono Jedi.”

Ricordiamo che per prendere visione di tutti i contenuti presenti su Disney+ dovete sottoscrivere un abbonamento che può essere annullato in qualsiasi momento. Il suo costo è di 8,99 euro al mese o di 89,90 euro all'anno.

