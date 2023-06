Star Wars Villainous: scopri il lato Oscuro della Forza (-32%)

Sei pronto a tuffarti nel mondo avvincente e affascinante di Guerre Stellari? Allora preparati a scoprire Star Wars Villainous, il gioco da tavolo che ti permetterà di incarnare i cattivi più iconici della saga. Ecco la tua occasione per dominare la galassia, sfruttare la Forza, reclutare alleati e intraprendere azioni di sabotaggio contro i tuoi avversari. Per questo motivo non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistarlo su Amazon, con un super sconto del 32%, acquistandolo ad un prezzo speciale di soli 40,53 euro.

Star Wars Villainous: un’affare da non perdere a questo prezzo

Star Wars Villainous offre ai giocatori la possibilità di scegliere tra cinque cattivi leggendari: Darth Vader, Generale Grievous, Asajj Ventress, Moff Gideon e Kylo Ren. Ogni personaggio ha abilità e strategie uniche per raggiungere la vittoria. Che tu decida di usare la Forza, comandare un esercito o infiltrarti furtivamente, potrai sperimentare diverse sfumature del lato oscuro della galassia.

Uno degli aspetti più coinvolgenti di Star Wars Villainous è il controllo del settore. Potrai esplorare il territorio per guadagnare crediti, reclutare alleati, schierare veicoli e mettere ostacoli sulla strada dei tuoi avversari. La gestione accurata delle risorse sarà fondamentale per raggiungere gli obiettivi e sconfiggere gli avversari.

Le meccaniche principali di Star Wars Villainous sono la selezione di azioni e la gestione della mano e del mazzo di carte. Dovrai essere rapido nel far scorrere il tuo mazzo per effettuare le azioni chiave e sfruttare al meglio le opportunità che si presenteranno sulla strada della vittoria. La sfida sarà avvincente e piena di sorprese, proprio come nelle epiche battaglie della saga di Star Wars.

Star Wars Villainous offre un'esperienza coinvolgente per i fan di Guerre Stellari e gli appassionati di giochi da tavolo.

