Star Wars Villainous: il gioco da tavolo, oggi con un prezzo BOMBA

Star Wars Villainous è un gioco da tavolo che offre l’opportunità di impersonare alcuni dei cattivi più iconici dell’universo di Guerre Stellari, scegliendo tra Darth Vader, Generale Grievious, Asajj Ventress, Moff Gideon e Kylo Ren. Ognuno di questi personaggi ha abilità e strategie uniche che possono essere utilizzate per cercare di raggiungere l’obiettivo finale della partita. Questo fantastico gioco oggi ha uno sconto FOLLE del 40% su Amazon, che porta il suo prezzo a soli 35,70 euro, invece di 59,99 euro.

Star Wars Villainous: è perfetto non solo per gli amanti della nota saga, ma anche per tutti i nerd

Star Wars Villainous si svolge in un ambiente a turni, dove ogni giocatore controlla il proprio settore, esplorandolo per guadagnare Crediti, reclutare alleati, schierare veicoli e porre ostacoli sulla strada dei propri avversari. Ogni cattivo ha il proprio set di carte e il proprio mazzo, che si dovrà gestire attentamente per avere le carte giuste al momento giusto. Le carte possono essere utilizzate per effettuare azioni chiave sulla strada della vittoria, come ad esempio attaccare i nemici, difendersi da attacchi avversari, o effettuare delle mosse per avvicinarsi all’obiettivo finale.

Star Wars Villainous si basa sulla selezione di azioni, e sulla gestione della mano e del mazzo di carte. È importante che i giocatori facciano scorrere velocemente il proprio mazzo di carte, per poter effettuare le azioni chiave sulla strada della vittoria. È necessario avere una strategia ben definita e adattarsi alle mosse degli avversari, cercando di prevedere le loro mosse e di ostacolarli il più possibile.

Il gioco è molto divertente e coinvolgente, ed è adatto sia ai fan di Star Wars che a chi è alla ricerca di un gioco da tavolo originale e stimolante. Ogni personaggio offre una sfida differente, e ogni partita è unica e diversa dalle altre. La grafica e il design del gioco sono molto curati, e rendono l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Inoltre, oggi Star Wars Villainous è in sconto del 40% su Amazon, rendendolo ancora più accessibile a chiunque voglia provare questo gioco fantastico. Approfittatene per acquistarlo ad un prezzo competitivo di soli 35,70 euro e giocare con i vostri amici o la vostra famiglia, vi assicuriamo che non ve ne pentirete!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.