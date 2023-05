Star Wars Jedi Survivor PS5: l'offerta che stavi cercando

Star Wars Jedi: Survivor è l’ultimo e attesissimo gioco della serie Star Wars, che trasporterà i giocatori in un’epica avventura sulla PS5. Attualmente in sconto del 19% su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo vantaggioso di soli 64,99 euro.

Satr Wars Jedi Survivor PS5: sono rimaste le ultime scorte a disposizione

In Star Wars Jedi: Survivor, i giocatori possono prendere il controllo di Cal, che è maturato e diventato un cavaliere Jedi di grande potenza. Il viaggio di Cal è una storia di crescita personale e di scoperta del suo ruolo all’interno della galassia. Attraverso le sue avventure, i giocatori potranno esplorare nuove sfaccettature del personaggio di Cal e affrontare sfide sempre più impegnative.

Il sistema di combattimento cinematografico, amato dai fan del precedente gioco Jedi: Fallen Order, torna con ancora più abilità della forza e nuovi stili di combattimento con la spada laser. I giocatori potranno padroneggiare nuove mosse e tecniche Jedi, rendendo i combattimenti ancora più intensi ed emozionanti. L’abilità di Cal nel maneggiare la spada laser è stata perfezionata, consentendo ai giocatori di eseguire combo spettacolari e attacchi devastanti. Star Wars Jedi: Survivor offre ai giocatori la possibilità di esplorare una galassia vasta e variegata. Ogni pianeta presenta biomi unici, sfide intriganti e nemici formidabili. I giocatori potranno immergersi in ambientazioni iconiche di Star Wars e scoprire nuovi mondi affascinanti, arricchiti da una grafica mozzafiato che trasporterà i giocatori in un viaggio epico attraverso la galassia. Oltre alle nuove abilità della forza e agli stili di combattimento, i giocatori potranno sbloccare e padroneggiare nuove tecniche, equipaggiamenti e abilità che potenziano il modo in cui esplorano, combattono e si muovono nel gioco.

Star Wars Jedi: Survivor è un titolo avvincente e coinvolgente che offre ai fan di Star Wars un’esperienza unica sulla PS5. Approfitta subito di questa offerta su Amazon e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 64,99 euro, prima che i pezzi a disposizione si esauriscano per sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.