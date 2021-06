Secondo quanto si apprende, sembra che i tablet da gaming Android con chipset Snapdragon 8xx e ricarica rapida da 100 W siano in arrivo a breve.

Come saranno i tablet Android per il gioco mobile?

Sebbene sul mercato vi siano già molti tablet basati su Android di brand come Samsung, Huawei, Lenovo, tra gli altri, questi prodotti non sono alla pari con Apple iPad in termini di prestazioni, soprattutto sul versante gaming.

I tablet Android non sono considerati adatti per i giochi mentre gli iPad vengono utilizzati per il gaming, anche quello più “spinto”. Tuttavia, questo pare che stia per cambiare, se dobbiamo credere al nuovo rapporto di Digital Chat Station.

In un nuovo post su Weibo, il leaker cinese ha rivelato che un produttore sta lavorando al lancio di un tablet Android incentrato sui giochi che verrà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8xx.

Inoltre, si dice che il dispositivo verrà fornito con un display LCD che offre uno schermo ad alta frequenza di aggiornamento di 120Hz o 144Hz. Il rapporto parla anche del supporto della tecnologia di ricarica rapida da 100 W. Date le specifiche, non aspettatevi che il prezzo sia inferiore rispetto ai tablet premium attualmente disponibili sul mercato.

Il report inoltre, non rivela il nome del costruttore di questo tablet da gioco in arrivo, ma data la tecnologia utilizzata, è probabile che sia uno degli OEM gaming come Asus ROG, Red Magic e Black Shark. Marchi come Meizu e Ouga non dispongono di una tecnologia di ricarica rapida commerciale da 100 W, quindi sono fuori dall'elenco. Tuttavia, esiste la possibilità per altri brand come ZTE, OPPO, tra gli altri, di lanciare questa particolare tipologia di prodotto.

Al momento, non si sa molto su questo nuovo dispositivo Android in arrivo, ma vi faremo sapere presto nuove notizie e vi terremo aggiornati non appena emergeranno ulteriori dettagli in merito.

