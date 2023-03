Stanno arrivando i nuovi MacBook Air da 13 e 15" con M3

I nuovi laptop MacBook Air da 13 e 15 pollici con processore Apple Silicon M3 sono dietro l’angolo; secondo un insider del web infatti, i dispositivi riceveranno un nuovo processore entry level della famiglia Apple Silicon. Si chiamerà M3 e il debutto è previsto per il mese di giugno, in concomitanza della WWDC.

MacBook Air (2023): cosa ci aspettiamo?

Stando a quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, il colosso di Cupertino svelerà nuovi portatili di punta alla prossima conferenza per sviluppatori di Apple; vedremo due nuovi laptop fanless della linea Air e, per la prima volta, un modello con display da 15 pollici.

Tuttavia il modello con M2 rimarrà in listino, quindi questo potrebbe essere un buon momento per acquistarne uno, magari prima del debutto dei nuovi prodotti. Ad esempio, su Amazon lo trovate a soli 1395,00€ con spese di spedizione incluse nel prezzo. È ancora oggi validissimo e può consentire l’editing dei video in 4K, la postproduzione grafica, è ottimo per studiare ma anche per giocare. Fate presto perché la colorazione Midnight tende ad andare a ruba. Non sappiamo quante scorte siano disponibili, ma vi conviene sbrigarvi.

Da un altro rapporto emerso sul web, precisamente dal portale di 9to5Mac, scopriamo che il modello da 13 pollici è già in lavorazione. Ha il nome in codice J513 e sarà alimentato dal chip M3 ancora da svelare. L’iterazione da 15 pollici invece, presenterà il nome in codice J515 e anch’esso riceverà il medesimo chipset.

Da altri rapporti abbiamo letto che i due laptop avrebbero ricevuto i chipset M2 e M2 Pro, ma adesso scopriamo qualcosa di totalmente differente. Forse – ripetiamo forse – vedremo anche un’iterazione da 13 pollici aggiornata con la medesima estetica, ma con un processore tutto nuovo. È presto per dirlo, ma noi speriamo sempre in un cambio di design.

