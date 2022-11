Stanley, BOMBA premium: mega kit 100 in 1 a 21€ su Amazon (Black Friday)

Al Black Friday Amazon spazio anche alle occasioni di fai da te. Questo eccezionale kit 100 in 1 di Stanley è un prodotto premium, che vanta al suo interno tutti gli inserti che potrebbero servirti durante i tuoi lavori. Custoditi in una super custodia protettiva, adesso puoi prendere tutto a 21€ circa appena: un eccezionale affare. Completa l’ordine al volo, se le scorte non sono già finite, le spedizioni sono rapire e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Cosa c’è all’interno del mega set? Di tutto:

42 inserti da 25 mm. 13 inserti da 50 mm taglio e croce. 1 svasatore. 7 chiavi a bussola. 4 seghe a tazza diametro. 1 mandrino per sega a tazza con punta di centraggio. 5 punte per muro. 13 punte per legno. 13 punte per metallo Titanium. Valigetta inclusa.

Si tratta di inserti e accessori universali, che potrai montare sul tuo manico, trapano o avvitatore elettrico: non dovrai comprarne uno specifico.

Non perdere l’occasione di fare un goloso affare con questo kit 100 in 1 di Stanley. Completa l’ordine al volo da Amazon per prenderlo a 21€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, occasione Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.