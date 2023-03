Stand di ricarica per DualSense Razer: alta qualità a un prezzo incredibile

La nuova PlayStation 5 è ritornata disponibile in grande quantità e molti appassionati che non vedevano l’ora di metterci le mani sopra hanno avuto la possibilità di acquistarla. Ora però è arrivato il momento di migliorare il parco accessori con un fantastico prodotto. Stiamo parlando dell’elegante stand di ricarica per DualSense della Razer il cui prezzo di listino di 59,99 euro scende fino a quota 44 euro grazie allo sconto del 26% di Amazon.

Stand di ricarica per DualSense Razer: eleganza e alte prestazioni

Questi stand di ricarica permette di ricaricare il vostro DualSense velocemente donando anche un po’ di stile alla vostra postazione da gaming. Grazie alla ricarica rapida, inoltre, potrete caricare completamente il vostro pad senza restare troppo tempo inattivi: il controller si ricarica in meno di 3 ore e il supporto è anche progettato con protezione da sovraccarico per evitare surriscaldamento e cortocircuiti.

Alimentato via USB, presenta un design curvo per permettervi di collegare il controller facilmente e soprattutto per offrirvi un aspetto estetico allineato a quello del pad e della console. Infatti è disponibile in tanti colori per adattarsi al meglio a quello della vostra PlayStation 5. Affrettatevi ad andare su Amazon, perché solo per oggi troverete questo splendido dispositivo all’incredibile prezzo di 44 euro invece di 59,99 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.