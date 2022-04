Stampante termica smart a 22€: PAZZESCA, non serve inchiostro (-50%)

Una stampante termica smart e ti dimentichi definitivamente del cambio di inchiostro. Questo concentrato di tecnologia lo colleghi in Bluetooth allo smartphone o al tablet e stampi quello che ti serve. Ricevute, promemoria e persino foto (ovviamente in bianco e nero).

Super compatta, portatile e dotata di batteria integrata, a questo prezzo è un vero e proprio affare. Merito di uno sconto del 50% su Amazon, che però durerà pochissimo: mettilo subito nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “89MBVZOU”. Te l'accaparri con spedizioni assolutamente gratis, ma dovrai essere veloce perché il coupon ha una durata limitatissima.

Stampante termica smart: un gadget utilissimo

Un prodotto che puoi usare in due contesti distinti. Da un lato, puoi sfruttarlo per lavoro: è perfetto, ad esempio, in caso di utilizzo di POS mobile. Puoi stampare le ricevute e consegnarle ai clienti. Non solo questo però, rapidamente puoi scansione documenti e testi e poi realizzarne un copia (sempre tenendo conto delle dimensioni contenute dell'area di stampa).

Dall'altra parte c'è la possibilità di sfruttarla per svago e creatività. Tramite l'applicazione per smartphone puoi sbizzarrirti e realizzare piccoli capolavori, che non sprecheranno inchiostro per essere stampati perché la tecnologia termica non ne ha bisogno per funzionare. Fra l'altro, non sarà necessario comprare ricariche di alcun tipo, a parte il rotolo per la stampa ovviamente.

Per finire, siamo onesti, questo gadget è bellissimo esteticamente. Divertente e colorato. Approfitta adesso degli sconti presenti su Amazon a porta a casa questa super stampante termica smart a 21€ circa appena. Devi solo metterla nel carrello a – prima di completare l'ordine – applicare il codice “89MBVZOU”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità in promozione è limitata.