Stampante termica A4: nessun inchiostro, piccola, COMODA (-24%)

Hai poco spazio eppure puoi avere comunque una stampante. Non ti preoccupare, non c’è bisogno di mettere il cappotto ed andare in copisteria anche per la più semplice fotocopia. Puoi fare tutto a casa grazie a questa stampante termica A4 che rappresenta una vera e propria rivoluzione.

In promozione su Amazon con uno sconto del 24%

Stampante Termica A4: tutti i segreti su questo gioiellino

La stampante termica A4 è una piccola scoperta di cui andare fieri. Solitamente si è soliti vedere questo genere di prodotti in formati più piccoli ma da oggi puoi stampare anche sui classici fogli che usi tutti i giorni. Ebbene sì, funziona un po’ come la macchinetta per gli scontrini solo che è in grado di dare vita a documenti, testi e fotografie senza problemi.

Già te l’ho detto e sicuramente lo puoi notare da te: ha delle dimensioni notevolmente ridotte. Anche sulla più piccola delle scrivanie non è di impiccio ma se proprio vuoi, una volta che hai finito di usarla mettila in un cassetto ed hai fatto.

Al suo interno ha una batteria che ti permette di stampare fino a 200 stampe con una sola carica. Per gestire le varie operazioni puoi scaricare l’app sul tuo smartphone o collegarla sia a sistemi Windows che MacOS.

Quindi, cosa aspetti?

