Come fa questa stampante smart a funzionare senza inchiostro? Semplice, è termica. Non dovrai mai comprare cartucce e stamperà sempre. Aggiungi solo il rotolino di carta e dai sfogo alla fantasia (oppure la usi per lavoro).

Questo gioiellino lo prendi a 14€ circa adesso grazie ai super saldi eBay: completa l'ordine al volo e godi anche di spedizioni assolutamente gratis. Pochi pezzi disponibili in offerta.

Stampante smart in gran sconto su eBay

Appurato come si fa a usarla senza inchiostro. Vien da chiedersi cosa si intenda per “smart”, lo so. Semplice: il dispositivo è dotato di Bluetooth. Grazie a lui, puoi collegare il device allo smartphone e – tramite applicazione dedicata – inviare le stampe.

Foto, testi, ricevute, immagini prese dal Web: questo gioiellino è bravo a stampare di tutto e non solo. L'applicazione che l'accompagna è ricca di funzionalità: c'è persino la tecnologia per riconoscere i testi e ci sono diversi modi per personalizzare quello che vuoi stampare.

Uno strumento che non solo è perfetto per divertirsi, ma è anche ottimo per lavorare. Infatti, queste genialate sono spesso usate per stampare – ad esempio – le ricevute dei pagamenti con carte. Sono perfette abbinate ai POS per smartphone.

La tua stampante smart senza inchiostro la prendi ora a prezzo regalo da eBay: approfittane adesso e godi anche di spedizioni assolutamente gratis. Pochi pezzi disponibili in sconto.

