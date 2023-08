Stampante multifunzione Wi-Fi HP in offerta a 49,99 euro da MediaWorld

HP DeskJet 3762 è una stampante multifunzione Wi-Fi a colori con cui è possibile stampare anche da smartphone e tablet. Si presenta con dimensioni compatte e un design elegante, ma soprattutto con un ottimo rapporto qualità-prezzo, dato che è praticamente impossibile trovare un altro tipo di stampante così (multifunzione e wireless) sotto i 50 euro.

Solo per oggi, e solo online, è in offerta sul sito di MediaWorld al prezzo di 49,99 euro, a fronte di un prezzo consigliato di 79,99 euro. Oltre a essere il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, un altro vantaggio è di poter beneficiare della spedizione gratuita.

Stampante HP DeskJet in sconto di 30 euro sul sito di MediaWorld

Con la stampante multifunzione HP DeskJet 3762 stampi, copi e scansioni in bianco o nero o a colori con una velocità di stampa fino a 8 ppm. In più è anche Wi-Fi, quindi hai la possibilità di stampare tutti i documenti che vuoi senza dover essere collegato al computer né ad altri dispositivi esterni.

Se acquisti la stampante HP DeskJet sul sito di MediaWorld, ricevi 4 mesi di Instant Ink inclusi. Instant Ink è un servizio offerto da HP che monitora in automatico i livelli di inchiostro della stampante: quando vede che l’inchiostro sta per terminare, effettua l’ordine al posto tuo, così da poterlo spedire in tempo a casa tua prima che la cartuccia si esaurisca.

Una volta terminati i 4 mesi in promozione, sei libero se rinnovare Instant Ink a soli 0,99 euro al mese oppure di disdire senza costi aggiuntivi.

Approfitta ora dell’offerta di MediaWorld sulla stampante HP DeskJet 3762, così da risparmiare 30 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Hai tempo fino alle 23:59 di oggi, giovedì 31 agosto.

