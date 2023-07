Stampante multifunzione HP Laser Tank: MEGA sconto del 42%

Scopri l’offerta imperdibile su Amazon per la stampante multifunzione di alta qualità HP Laser Tank, disponibile con uno sconto pazzesco del 42%. La stampante HP LaserJet Tank è una soluzione efficiente per soddisfare le tue esigenze di stampa, grazie alle sue numerose funzioni avanzate e alla qualità di stampa eccezionale. Approfitta subito di questo affare su Amazon e acquistala al prezzo speciale di soli 224,99 euro, anziché 389,90 euro.

Stampante multifunzione HP Laser Tank: un’occasione che non puoi assolutamente perdere

Una delle caratteristiche più interessanti di questa stampante multifunzione è la durata del toner incluso. Con una media di 135 pagine al mese, i clienti delle stampanti HP LaserJet Tank possono godere fino a tre anni di toner incluso. Tuttavia, è importante considerare che la resa effettiva varia in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Ciò ti offre la tranquillità di non doverti preoccupare di sostituire frequentemente il toner.

La stampante multifunzione HP LaserJet Tank 1604w 381L0A è dotata di un toner originale HP già preinstallato nel serbatoio, che ti permette di stampare fino a 5000 pagine. Inoltre, questa stampante offre una velocità di stampa fino a 22 ppm nel formato A4, garantendo una produttività ottimale per i tuoi lavori di stampa. Un’altra caratteristica che rende questa stampante un’ottima scelta per le tue esigenze di stampa è la ricarica rapida del toner. In soli 15 secondi, puoi tornare a stampare, ottimizzando i volumi di stampa elevati e migliorando la tua produttività complessiva.

La stampante multifunzione HP LaserJet Tank supporta anche la stampa fronte-retro manuale monocromatica, con un vassoio di alimentazione da 150 fogli. Tieni presente che per stampare su entrambi i lati della pagina, dovrai ruotare il foglio manualmente. Inoltre, questa stampante è dotata di uno scanner piano, offrendoti la flessibilità di acquisire documenti e immagini con facilità.

Per quanto riguarda la connettività, la stampante multifunzione HP LaserJet Tank offre diverse opzioni. Puoi connetterti tramite Wi-Fi dual-band con ripristino automatico, velocità di banda da 802.11b/g, utilizzare la porta USB Hi-Speed 2.0 o sfruttare la funzione Wi-Fi Direct. Inoltre, la stampante è dotata di un pannello di controllo LCD con icone, tre spie e dieci pulsanti, che semplificano l’utilizzo e la navigazione attraverso le varie funzioni.

Infine, la stampante multifunzione HP LaserJet Tank offre una protezione dei dati e della privacy eccezionale grazie al servizio di sicurezza integrato HP Wolf Essential Security. Questo servizio aiuta a prevenire eventuali azioni di manomissione e attacchi di cybercrime, garantendo la sicurezza delle tue informazioni sensibili.

La stampante multifunzione HP LaserJet Tank offre una protezione dei dati e della privacy eccezionale grazie al servizio di sicurezza integrato HP Wolf Essential Security. Questo servizio aiuta a prevenire eventuali azioni di manomissione e attacchi di cybercrime, garantendo la sicurezza delle tue informazioni sensibili.

