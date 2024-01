Stampante multifunzione HP: la usi anche con lo smartphone (69€)

Se stai cercando uno strumento versatile e concreto per soddisfare le tue necessità di stampa, copia e scansione, la stampante multifunzione HP Envy 6020e è la soluzione ottimale ad un costo tra i più accessibili. Estrema facilità d’utilizzo, estetica moderna, numerose funzionalità avanzate ed un’incredibile velocità in fase di lavoro.

Hai l’opportunità di mettere le mani sulla stampante HP Envy 6020e all’eccezionale prezzo di 69 euro invece di 119,90 euro, grazie ad uno sconto pazzesco del 42%: non perdere tempo e completa l’ordine su Amazon, garantendoti così un’elevatissima qualità di stampa.

Stampante multifunzione HP Envy 6020e in offerta

La stampante HP Envy 6020e offre una vasta gamma di funzionalità per soddisfare ogni richiesta. Con la possibilità di stampare a colori o in bianco e nero, fronte/retro automatico e senza bordi, avrai il controllo completo sulla tua produzione. La velocità di stampa raggiunge fino a 20 pagine al minuto in bianco e nero e 17 pagine al minuto a colori, garantendo risultati rapidi e di alta qualità.

La connettività avanzata consente la stampa da pc, smartphone e tablet tramite l’app HP Smart, utilizzando opzioni come Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria. Inoltre, richiedendo un account HP ed utilizzando esclusivamente cartucce originali HP, otterrai per la tua stampante un anno di garanzia supplementare e 3 mesi di Instant Ink inclusi con HP+.

Un significativo step in avanti per le tue attività produttive grazie alla stampante multifunzione HP Envy 6020e: non esitare ed aggiungila immediatamente al carrello con un risparmio di oltre 50 euro, arriverà a casa rapidamente e beneficerai anche della spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.