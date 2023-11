Stampante Multifunzione HP per casa o ufficio: -41% al Black Friday

Su Unieuro, grazie al Black Friday, ti sta aspettando la Stampante Multifunzione HP ENVY 6032e. Si tratta di un’ottima soluzione per casa o ufficio, in grado di soddisfare le tue esigenze di produttività. Acquistala ora a soli 69,99 euro, invece di 119,99 euro. Grazie al 41% di sconto immediato puoi risparmiare parecchio senza però dover rinunciare alla qualità. Tra l’altro hai anche inclusa la consegna gratuita a domicilio nell’offerta.

Stampante Multifunzione HP: una vera manna dal cielo

Scegli la produttività vera con la Stampante Multifunzione HP ENVY 6032e. Grazie a questo dispositivo professionale hai tutte le funzioni che ti servono in una struttura compatta ed esteticamente piacevole. Stampa, scansiona e fotocopia in modo semplice, veloce e intuitivo. Grazie alla connessione wireless fai tutto senza fastidiosi cavi, anche dai tuoi device mobili come smartphone e tablet, non solo necessariamente dal tuo computer. Addirittura stampa anche fronte/retro.

Acquistala adesso a soli 69,99 euro, invece di 119,99 euro. Selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 23,33 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.