Stampante multifunzione HP a METÀ PREZZO: bastano 59€

Qualora fossi alla ricerca di un dispositivo affidabile e versatile per le tue esigenze di stampa, copia e scansione, la stampante multifunzione HP Envy 6020e sarebbe la scelta più indicata ad un prezzo così basso. Un apparecchio che si distingue per la sua estrema semplicità d’uso, oltre che per un design elegante e per prestazioni all’avanguardia: non manca davvero nulla.

Oggi puoi portare a casa la stampante HP Envy 6020e all’incredibile prezzo di 59 euro, grazie ad un super sconto del 50%: fai in fretta e realizza il tuo acquisto su Amazon, ottenendo la migliore esperienza di stampa con una spesa minima.

Crollo di prezzo per questa stampante multifunzione HP

La stampante HP Envy 6020e offre una vasta gamma di funzionalità per soddisfare ogni richiesta. Con la possibilità di stampare a colori o in bianco e nero, fronte/retro automatico e senza bordi, avrai il controllo completo sulla tua produzione. La velocità di stampa raggiunge fino a 20 pagine al minuto in bianco e nero e 17 pagine al minuto a colori, garantendo risultati rapidi e di alta qualità.

La connettività avanzata consente la stampa da pc, smartphone e tablet tramite l’app HP Smart, utilizzando opzioni come Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria. Inoltre, richiedendo un account HP ed utilizzando esclusivamente cartucce originali HP, otterrai per la tua stampante un anno di garanzia supplementare e 3 mesi di Instant Ink inclusi con HP+.

Oggi la stampante multifunzione HP Envy 6020e ti offre un vero e proprio upgrade produttivo alla metà del prezzo, per cui mettila subito nel carrello: oltre a riceverla in brevissimo tempo a casa, godrai anche della consegna gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.