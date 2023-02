Stampante multifunzione HP: 33% di sconto più 9 mesi di inchiostro inclusi

La stampante multifunzione HP Envy 6020e è in offerta su Amazon con uno sconto del 33% e con 9 mesi di Instant Ink inclusi con HP+. Questa offerta è valida per tutti coloro che acquisteranno una stampante HP Envy entro il 30 aprile 2023. Approfitta subito di questa promozione e acquista questa fantastica stampante a soli 79,90 euro.

Stampante multifunzione HP: non perdere questa occasione

Per ottenere i 9 mesi di servizio Instant Ink, è necessario aderire a HP+ e registrare la propria stampante su Instant Ink entro 7 giorni dall’installazione. Durante questo periodo, sarà possibile stampare fino a 700 pagine al mese e ricevere le cartucce a casa senza alcun costo aggiuntivo. Al termine dei 9 mesi iniziali, verrà addebitata automaticamente una tariffa mensile, a meno che il servizio non venga annullato. Un ottimo incentivo per acquistare questa ottima stampante multifunzione della nota azienda HP.

L’attivazione di HP+ richiede un account HP, una connessione Internet continua e l’utilizzo esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP per tutta la durata della vita della stampante. La stampante HP Envy 6020e include un firmware con misure di sicurezza dinamiche che impediscono l’utilizzo di cartucce non originali con chip o circuiti elettronici non HP. Pertanto, le cartucce che utilizzano un chip o un circuito elettronico non HP potrebbero non funzionare o smettere di funzionare.

La stampante multifunzione HP Envy 6020e dispone di funzionalità avanzate come Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct, HP Smart App, AirPrint, USB 2.0 e fax. È compatibile con le cartucce originali HP 305 Nero, HP 305 Tricromia, HP 305XL Nero e HP 305XL Tricromia.

In sintesi, la stampante multifunzione HP Envy 6020e è un’ottima scelta per chi cerca una stampante affidabile e con funzionalità avanzate. Con l’offerta speciale di 9 mesi di Instant Ink inclusi, e uno sconto netto del 33%, è possibile acquistare questo fantastico dispositivo ad un prezzo di soli 79,90 euro. Corri prima che la promozione finisca.

