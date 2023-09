Stampante Multifunzione Epson WorkForce: SUPER sconto su Amazon

Hai bisogno di una stampante multifunzione che sia elegante, efficiente e conveniente? Allora non perdere l’occasione di acquistare la Epson WorkForce WF-2930DWF, attualmente in super sconto del 18% su Amazon. Questo dispositivo compatto è progettato per semplificare le tue attività di ufficio a casa, offrendoti una serie di funzionalità eccezionali. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo incredibile di soli 79,99 euro.

Stampante Multifunzione Epson WorkForce: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Uno dei punti di forza di questa stampante è la sua capacità di ridurre sprechi e costi. Grazie alla stampa A4 fronte/retro e alle convenienti cartucce di inchiostro separate, puoi stampare documenti di alta qualità senza dover spendere una fortuna. Il set di inchiostri a quattro colori 604 di Epson garantisce stampe vivaci e nitide a costi minimi, grazie alla combinazione di inchiostri a colori a base acqua e nero a pigmenti.

Ma le funzionalità di questa stampante non si fermano qui. Se hai bisogno di copiare, scansionare o inviare fax di più pagine, l’alimentatore automatico di documenti (ADF) con una capacità fino a 30 pagine ti semplificherà la vita. Non dovrai più alimentare manualmente ogni singolo foglio, risparmiando tempo e fatica.

La connettività è un altro punto di forza di questa stampante. Puoi stampare da qualsiasi punto dell’ufficio grazie al Wi-Fi, al Wi-Fi Direct, a Epson Connect e a Apple AirPrint. Inoltre, con l’app Epson Smart Panel, puoi controllare la stampante direttamente dal tuo dispositivo, stampare documenti, monitorare lo stato delle stampe e risolvere i problemi in modo rapido e intuitivo.

L’interfaccia utente è semplice e intuitiva, facilitando la navigazione tra le diverse funzioni della stampante. Inoltre, il display LCD da 3,7 cm ti fornisce un feedback visivo chiaro e immediato.

Grazie al suo design elegante e compatto, la Epson WorkForce si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro domestico. Non importa se hai una piccola scrivania o uno spazio limitato, questa stampante si adatta facilmente alle tue esigenze.

La stampante supporta una vasta gamma di formati carta, tra cui A4, A5, A6, B5, B6, C6 (busta), DL (busta), Letter, 10×15 cm, 13×18 cm e altri. Inoltre, offre diverse opzioni di connettività, tra cui USB Hi-Speed, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n e Wi-Fi Direct.

In sintesi, se stai cercando una stampante multifunzione di alta qualità per il tuo ufficio a casa, non lasciarti sfuggire questa offerta speciale. Con la Epson WorkForce WF-2930DWF, potrai stampare, copiare, scansionare e inviare fax in modo efficiente, risparmiando tempo e denaro. Approfitta dell’offerta del 18% di sconto su Amazon e acquistala subito al prezzo speciale id soli 79,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.