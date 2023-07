Stampante Multifunzione Epson: a 49€ è l'affare di eBay

Anche oggi eBay si propone con un’offerta speciale dedicata alla tua produttività. Acquista la Stampante Multifunzione Epson Expression Home XP-2200 a soli 49,99 euro. Un prezzo vincente per un risparmio assicurato. Pensa, questa incredibile stampante non solo è compatta, ma è anche WiFi Direct. Ciò vuol dire che la puoi usare senza fili anche se non hai a disposizione una rete WiFi.

Grazie alle praticissime app di Epson la sfrutti al massimo delle sue potenzialità per stampare, fotocopiare e scannerizzare. Puoi addirittura impostare una stampa fronte/retro come i professionisti. Tornando a eBay ti ricordiamo che hai due vantaggi su questo acquisto. Il primo riguarda la spedizione. Infatti hai la consegna gratuita. Il secondo riguarda il pagamento. Selezionando PayPal paghi in 3 rate a tasso zero.

Stampante Multifunzione Epson XP-2200: una piccola copisteria a casa tua

Con la Stampante Multifunzione Epson Expression Home XP-2200 ottieni una piccola copisteria direttamente a casa tua. Tra l’altro risparmiando anche sull’inchiostro perché le cartucce 604 Ananas non solo sono economiche, ma anche più capienti e consumano di meno ad ogni stampa. Insomma, questa stampante è perfetta sia per chi il fai da te che per chi lavora con le stampe.

Acquistala ora a soli 49,99 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

