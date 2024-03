Stampante multifunzione Brother: qualità e professionalità (-37%)

Se stai cercando una soluzione di stampa affidabile, efficiente e versatile per il tuo ufficio, la stampante multifunzione Brother HLL3230CDW è esattamente ciò di cui hai bisogno. Ecco perché dovresti approfittare subito dell’offerta incredibile del 37% di sconto su Amazon. Non perdere tempo e acquistala al prezzo speciale di soli 288,80 euro, anziché 455,86 euro.

Stampante multifunzione Brother: questa offerta è a tempo limitato

Con la stampante Brother HLL3230CDW, non solo ottieni una stampante di alta qualità, ma anche una serie di funzionalità avanzate che renderanno la gestione dei documenti un gioco da ragazzi. La connettività versatile, che include rete cablata, wireless e Wi-Fi Direct, ti consente di stampare da qualsiasi dispositivo, ovunque ti trovi in ​​ufficio. Puoi anche stampare facilmente da smartphone e tablet tramite app dedicate, offrendoti un controllo totale anche quando sei in movimento.

Una delle caratteristiche più apprezzate di questa stampante è la stampa fronte/retro automatica, che ti consente di risparmiare tempo e carta senza alcuno sforzo. Inoltre, la stampante Brother HLL3230CDW utilizza la tecnologia di stampa a colori LED, che garantisce risultati nitidi e vibranti su ogni pagina.

Per quanto riguarda la convenienza, questa stampante non delude. I toner inclusi nella confezione possono stampare fino a 1000 pagine per ciascun colore secondo la norma ISO/IEC19798, assicurandoti un’affidabilità a lungo termine. E se hai bisogno di toner aggiuntivi, Brother offre una gamma di opzioni, tra cui i toner alta capacità TN247BK, che possono stampare fino a 3000 pagine, ideali per gli uffici ad alta intensità di stampa.

La velocità di stampa fino a 18 pagine al minuto assicura che non dovrai mai aspettare a lungo per ottenere i tuoi documenti stampati, mentre il cassetto carta da 250 fogli e l’alimentazione foglio singolo garantiscono una gestione ottimale della carta senza interruzioni frequenti.

In sintesi, se desideri una stampante multifunzione di alta qualità che offra prestazioni eccezionali, convenienza e versatilità, non cercare oltre la Brother HLL3230CDW. E con il 37% di sconto su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarla. Non lasciarti sfuggire questa offerta incredibile e falla tua la prezzo ridicolo di soli 288,80 euro, prima che sia troppo tardi.