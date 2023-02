Stampante Wi-Fi multifunzione HP 4130e in offerta a 69,99€

Stampa, copia, scansiona e invia fax da mobile con la stampante Wi-Fi multifunzione HP DeskJet 4130e a un ottimo prezzo grazie all’ultima promo Sconto Subito disponibile sul sito online di MediaWorld. È compatibile con tutti i sistemi operativi più noti, tra cui Windows 11, macOS (a partire da macOS 10.12 Sierra) e Chrome OS grazie alla tecnologia Wireless che supporta Apple AirPrint, l’applicazione HP Smart e i Chromebook.

Dicevamo dell’offerta: in queste ore è disponibile da MediaWorld al prezzo di 69,99 euro, per effetto dello sconto del 22% applicato sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Si tratta dell’offerta più bassa che puoi trovare sul web: se vai sul sito ufficiale HP, ad esempio, costa 79,99 euro.

Sconto del 22% sulla stampante Wi-Fi multifunzione HP 4130e

La stampante Wi-Fi multifunzione HP 4130e è un ottimo prodotto per il 99,9% delle famiglie italiane: costa poco, permette di eseguire numerose funzioni in maniera semplice e intuitiva, in più le cartucce sostitutive si trovano con estrema facilità visto che HP è un marchio di riferimento del settore.

Al momento della configurazione non dimenticare di scegliere HP+, per avere 12 mesi di garanzia aggiuntivi e 6 mesi gratuiti del servizio Instant Ink. Quest’ultimo consente di ricevere le cartucce a casa ancora prima che tu le esaurisca.

Metti nel carrello ora la stampante Wi-Fi multifunzione HP 4130e a soli 69,99 euro. Disponibile il ritiro gratuito nel negozio MediaWorld più vicino a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.