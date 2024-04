Stampante HP Smart Tank Plus: sconto ECCEZIONALE di oltre 100 euro

L’innovazione incontra la convenienza con la stampante HP Smart Tank Plus 7305 AiO, un dispositivo all’avanguardia che sta rivoluzionando il modo in cui stampiamo. Immagina di dire addio ai costosi cambiamenti di cartuccia e agli sprechi di inchiostro. Con questa stampante, hai una soluzione intelligente che ti permette di risparmiare tempo, denaro e preoccupazioni.

Attualmente in mega sconto del 27% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarla al prezzo ridicolo di soli 292,87 euro, anziché 399,90 euro.

Stampante HP Smart Tank Plus: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questa stampante è la tecnologia ink-tank. Ma cosa la rende così speciale rispetto alle tradizionali stampanti ink-jet? Beh, il segreto sta nella sua capacità di contenere un volume di inchiostro molto maggiore. Con le stampanti ink-tank, non dovrai più preoccuparti di sostituire le cartucce ogni poche settimane. Inoltre, grazie al sensore automatico del livello di inchiostro, sarai sempre informato sullo stato dei tuoi consumabili, evitando così brutte sorprese durante le tue stampe più importanti.

Con la stampante HP Smart Tank Plus 7305 AiO, riceverai fino a tre anni di inchiostri inclusi nella confezione. Questo significa che potrai stampare fino a 12000 pagine in bianco e nero o fino a 8000 pagine a colori, risparmiando fino al 27% sui costi di stampa. Che tu sia un professionista che stampa documenti aziendali o un genitore che stampa foto di famiglia, questa stampante ti offrirà risultati eccezionali senza compromettere il tuo budget.

Ma HP va oltre, perché pensa anche all’ambiente. La stampante HP Smart Tank Plus 7305 AiO è stata progettata con materiali e componenti elettronici riciclati ed è certificata EPEAT Silver, garantendo una scelta sostenibile per coloro che sono attenti all’ambiente. Quindi, se vuoi unire prestazioni superiori, convenienza e sostenibilità in un unico dispositivo, non perdere tempo e approfitta subito del mega sconto del 27% disponibile su Amazon. Affrettati, le scorte a disposizione stanno andando a ruba al prezzo speciale di soli 292,87 euro.