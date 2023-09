Stampante HP LaserJet: un'OCCASIONE da prendere al volo (-45%)

Se sei alla ricerca di una stampante laser monofunzione di alta qualità, l’HP LaserJet M110we è un’opzione da non perdere, soprattutto oggi, con uno sconto eccezionale del 45% su Amazon. Questa stampante offre una serie di funzionalità sorprendenti che la rendono un investimento vantaggioso per le tue esigenze di stampa. Approfitta subito di questa occasione e acquistala al prezzo ridicolo di soli 77,00 euro.

Stampante HP LaserJet: le scorte a disposizione sono limitate

L’HP LaserJet M110we è una stampante laser monofunzione progettata per la stampa in bianco e nero, ma ciò che la distingue è la sua capacità di stampa fronte/retro manuale. Mentre alcune stampanti richiedono costosi accessori per la stampa fronte/retro automatica, questa stampante ti permette di risparmiare carta e stampare su entrambe le facciate del foglio in modo intuitivo, ruotando manualmente il foglio.

La connettività è un punto di forza di questa stampante HP LaserJet M110we. Puoi stampare comodamente da PC, smartphone e tablet grazie all’app HP Smart. La stampante supporta il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria, assicurandoti una connessione semplice e rapida. Ricorda che il cavo USB non è incluso nella confezione, quindi assicurati di avere uno a portata di mano se necessario.

Con una velocità di stampa fino a 20 pagine al minuto e una risoluzione massima di 600 x 600 dpi, l’HP LaserJet M110we offre stampe nitide e professionali. Supporta carta comune A4, A5, A6 con grammatura da 65 a 120 g/m², buste, cartoline, etichette e formati personalizzati, garantendo la massima flessibilità nelle tue esigenze di stampa.

Questa stampante è un prodotto HP+, il che significa che richiede un account HP e una connessione Internet continua. Tuttavia, in cambio, otterrai una garanzia di 1 anno supplementare e 6 mesi di piano Toner Instant Ink incluso. Questo servizio ti consegna le cartucce toner a domicilio prima che tu rimanga senza, consentendoti di stampare a partire da soli 1,99€ al mese.

L’HP LaserJet M110we include un firmware che protegge la tua stampante da cartucce non originali, garantendo una maggiore sicurezza e prestazioni costanti. È compatibile con le cartucce toner originali HP 142A Nero (W1420A) Instant Ink Ready, il che facilita la sostituzione delle cartucce.

In conclusione, l’HP LaserJet M110we è una stampante laser monofunzione eccezionale che offre funzionalità avanzate, connettività senza problemi e stampe di alta qualità. Approfitta oggi dello sconto pazzesco del 45% su Amazon e acquistala al prezzo ridicolo di soli 77,00 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono quasi finite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.