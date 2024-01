Stampante HP LaserJet: MEGA sconto del 33% su Amazon

Oggi è il giorno perfetto per trasformare la tua esperienza di stampa con l’affare del secolo, la stampante multifunzione HP LaserJet M140we è in vendita su Amazon con uno sconto incredibile del 33%. Questa offerta da non perdere ti permetterà di portare a casa una stampante di alta qualità con prestazioni eccezionali, ad un prezzo speciale di soli 119,99 euro, anziché 179,90 euro.

Stampante HP LaserJet: questa offerta potrebbe finire da un momento all’altro

La funzionalità di stampa in bianco e nero in fronte e retro manuale rende questa stampante ideale per le esigenze aziendali e domestiche. Non solo stampa con una velocità impressionante di fino a 20 pagine al minuto, ma offre anche la versatilità di eseguire scansioni e copie di documenti e immagini tramite lo scanner piano A4. La risoluzione fino a 600 x 600 dpi assicura dettagli nitidi e chiari su ogni pagina.

La connettività è un punto forte della LaserJet M140we. Grazie all’app HP Smart, puoi stampare facilmente da PC, smartphone e tablet. La stampante si collega senza sforzo ai dispositivi tramite Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria. L’unica cosa che devi tenere presente è che il cavo USB non è incluso, ma con la vasta gamma di opzioni wireless, non ne sentirai la mancanza.

Una caratteristica distintiva di questa stampante è la sua appartenenza alla famiglia HP+. Per sfruttare appieno le sue potenzialità, necessita di un account HP, una connessione Internet continua e l’uso esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP. Ma le vantaggi sono enormi: con HP+, ottieni un anno di garanzia supplementare e 6 mesi di piano Toner Instant Ink incluso. Instant Ink è un servizio innovativo che ti consegna le cartucce toner direttamente a casa prima che tu ne rimanga senza.

Non perdere questa opportunità di aggiornare la tua esperienza di stampa con la HP LaserJet M140we. Unisce la qualità della stampa laser alla versatilità di una stampante multifunzione, offrendoti una soluzione completa per le tue esigenze di stampa e copia. Affrettati, l’offerta del 33% su Amazon potrebbe non durare a lungo. Acquistala subito al prezzo speciale di soli 119,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.