Stampante HP Envy Inspire 7220e: OCCASIONE imperdibile su Amazon

Se sei alla ricerca di una stampante multifunzione all’avanguardia, non puoi lasciarti sfuggire l’incredibile offerta del 26% su Amazon per la HP Envy Inspire 7220e in occasione del Black Friday. Con una vasta gamma di funzionalità e una connettività senza pari, questa stampante è la scelta ideale per coloro che cercano qualità e versatilità. Approfitta subito di questa occasione e acquistala al prezzo ridicolo di soli 92,49 euro.

Stampante HP Envy Inspire 7220e: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

La HP Envy Inspire 7220e è una stampante a getto d’inchiostro a colori con fronte e retro automatico, consentendo una stampa senza sforzo e la creazione di documenti senza bordi. La velocità di stampa raggiunge fino a 22 pagine al minuto in bianco e nero e 20 pagine al minuto a colori, offrendo prestazioni elevate e risultati professionali.

Grazie all’app HP Smart, puoi stampare facilmente da pc, smartphone e tablet. La connettività Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria assicura un’esperienza di stampa senza interruzioni. È importante notare che il cavo USB non è incluso, ma con le opzioni wireless avanzate, il tuo dispositivo si collegherà rapidamente alla stampante.

La HP Envy Inspire 7220e è un modello HP+, richiedendo un account HP e l’utilizzo esclusivo di cartucce originali HP. In cambio, ottieni un anno di garanzia supplementare e 3 mesi di Instant Ink inclusi. Questo servizio ti consegna le cartucce a domicilio, consentendoti di stampare a partire da soli 0,99€ al mese.

Con l’offerta speciale del Black Friday, la HP Envy Inspire 7220e diventa un affare irresistibile per chi cerca una stampante multifunzione moderna e affidabile. Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di stampa, al prezzo ridicolo di soli 92,49 euro. Affrettati, questa è un’opportunità che non puoi perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.