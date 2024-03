Stampante HP Envy 6420e: qualità in MEGA sconto del (-42%)

Se sei alla ricerca di una stampante affidabile e versatile, la HP Envy 6420e è qui per soddisfare tutte le tue esigenze di stampa, scansione e copia. Ecco perché dovresti cogliere al volo l’opportunità di acquistarla oggi su Amazon, approfittando dello sconto incredibile del 42%. Approfitta subito di questo affare e acquistala al prezzo speciale di soli 79,90 euro, anziché 138,00 euro.

Stampante HP Envy 6420e: un affare da prendere al volo a questo prezzo

Con la HP Envy 6420e, non solo otterrai stampe di alta qualità a colori e in bianco e nero, ma avrai anche accesso a una serie di funzionalità avanzate che renderanno la tua esperienza di stampa più semplice che mai. Grazie al fronte e retro automatico e alla possibilità di stampa senza bordi, potrai creare progetti accattivanti e documenti impeccabili con facilità. E con un ADF da 35 fogli, la gestione dei documenti sarà un gioco da ragazzi.

La connettività è un’altra area in cui la HP Envy 6420e brilla davvero. Con l’app HP Smart e le opzioni di connessione Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria, potrai stampare da praticamente qualsiasi dispositivo, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet. Non c’è bisogno di cavi ingombranti: tutto ciò di cui hai bisogno è a portata di mano.

Ma le sorprese non finiscono qui. Acquistando la HP Envy 6420e, avrai accesso al programma HP+, che include un anno di garanzia supplementare e 3 mesi di Instant Ink incluso. Con Instant Ink, le cartucce saranno consegnate direttamente a casa tua prima che tu rimanga senza inchiostro, garantendoti una stampa senza interruzioni e senza stress.

Tuttavia, è importante notare che la HP Envy 6420e è progettata per funzionare esclusivamente con cartucce originali HP. Grazie al firmware integrato con misure di sicurezza dinamica, puoi stare tranquillo sapendo che la tua stampante è protetta da utilizzi non autorizzati. Quindi assicurati di utilizzare solo cartucce originali HP per ottenere i migliori risultati e mantenere la tua stampante al massimo delle prestazioni.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta. Acquista subito la HP Envy 6420e al prezzo ridicolo di soli 79,90 euro, prima che sia troppo tardi.