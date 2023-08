Stampante HP Envy 6020e: qualità in MEGA sconto su Amazon

Se sei alla ricerca di una stampante versatile, efficiente e altamente connessa, non puoi lasciarti sfuggire l’offerta speciale del 42% sulla stampante HP Envy 6020e su Amazon. Con una serie di funzionalità avanzate e una qualità di stampa eccezionale, questa stampante è un vero gioiello per le tue esigenze di stampa domestica o lavorativa. Approfitta subito di questa occasione e acquistala al prezzo speciale di soli 69,90 euro.

Stampante HP Envy 6020e: le scorte a disposizione sono limitate

Una delle caratteristiche più notevoli della stampante HP Envy 6020e è la sua natura multifunzione. Con la capacità di stampare, scansionare e copiare, ti offre tutto ciò di cui hai bisogno in un unico dispositivo elegante. La sua abilità di stampare sia fronte che retro automaticamente ti permette di risparmiare tempo e carta, mentre la possibilità di stampare senza bordi aggiunge un tocco professionale alle tue creazioni.

La connettività avanzata è un altro punto forte di questa stampante. Grazie all’app HP Smart e alle opzioni di connessione Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria, puoi stampare senza sforzo da PC, smartphone e tablet. Ricorda che il cavo USB non è incluso, ma con tutte queste opzioni wireless, potrai comunque godere di un’esperienza di stampa senza problemi.

La stampante HP Envy 6020e offre una velocità di stampa impressionante, fino a 20 pagine al minuto in bianco e nero e 17 pagine al minuto a colori. La risoluzione di stampa raggiunge i 300 x 300 dpi, assicurando testi nitidi e immagini vibranti su carta comune, buste e persino carta fotografica. La sua versatilità si estende anche alla grammatura della carta, che va da 60 a 90 g/m².

E non dimentichiamo la caratteristica unica della stampante HP+: questa stampante richiede un account HP, una connessione Internet continua e l’uso esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP. In cambio, riceverai 1 anno di garanzia supplementare e 3 mesi di Instant Ink inclusi con HP+. Il servizio Instant Ink ti consegna le cartucce a domicilio prima che tu ne rimanga senza, offrendoti la comodità di stampare a partire da soli 0,99€ al mese.

Infine, la sicurezza è una priorità con la stampante HP Envy 6020e. Il firmware incluso contiene misure di sicurezza dinamica che impediscono l’utilizzo di cartucce non originali HP. Questo garantisce una durata più lunga e prestazioni ottimali del tuo dispositivo.

Approfitta ora del super sconto del 42% sulla stampante HP Envy 6020e su Amazon. Un’opportunità da non perdere per migliorare la tua esperienza di stampa con una soluzione di alta qualità e altamente connessa. Non perdere questa occasione e acquistala subito al prezzo ridicolo di soli 69,90 euro. Le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.