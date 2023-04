Stampante HP Envy 6020e: a questo prezzo DEVE essere vostra

Se siete alla ricerca di un’ottima stampate di alta qualità, efficiente e soprattutto economica, siete arrivati nel posto giusto. Su Amazon potreste acquistare la splendida stampante HP Envy 6020e a soli 76 euro grazie allo sconto del 37% sul prezzo di listino. Un prezzo incredibile se si considera la fascia di prezzo e le altre stampanti competitor.

Stampante HP Envy 6020e: impensabile a un prezzo del genere

La nuova stampante HP Envy 6020e è una delle migliori nel suo genere e ora può essere vostra senza bisogno di spendere chissà quali cifre. Tra le varie funzionalità spiccano gli ormai immancabili Wi-Fi dual band e il Bluetooth 5.0. In questo modo, avrete la possibilità di connettere con facilità il vostro dispositivo per stampare tutto ciò che volete rapidamente e con una qualità eccellente. Non manca comunque una porta USB che vi permette di connettere con facilità e rapidità la stampante al PC.

Grazie a questa ampia gamma di connettività potrete anche configurare velocemente la stampante tramite l’app ufficiale. Le stampe sono sia ottime che comode grazie alla funzione fronte/retro e alla presenza di uno scanner. Questo strumento vi permetterà di digitalizzare in tutta tranquillità e alla svelta qualsiasi cosa, documento o foto che siano. Con l’acquisto di questo prodotto, infine, HP vi fornirà 9 mesi gratuiti al servizio istant ink: non dovrete nemmeno preoccuparvi delle cartucce perché ci penserà HP.

Cosa state aspettando? Sbrigatevi a portarvi a casa questa favolosa stampante con un notevole sconto su Amazon. La trovate su Amazon a soli 76 euro con uno sconto del 37%. Con Amazon Prime potrà essere vostra in pochi giorni e con le spese di spedizione gratuite.

