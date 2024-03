Stampante HP DeskJet 4120e: MEGA sconto del 36% su Amazon

Se sei alla ricerca di una stampante multifunzione affidabile e ricca di funzionalità, l’HP DeskJet 4120e è la soluzione perfetta per le tue esigenze di stampa, scansione e copia. E la buona notizia è che ora puoi ottenerla con uno sconto straordinario del 36% su Amazon. Approfitta subito di questo affare e acquistala al prezzo vantaggioso di soli 57,90 euro, anziché 91,00 euro.

Stampante HP DeskJet 4120e: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

Dotata di tutte le funzionalità che ti servono, questa stampante ti permette di stampare documenti nitidi e dettagliati fino a una velocità di 8,5 pagine al minuto in bianco e nero e 5,5 pagine al minuto a colori. Grazie alla sua risoluzione fino a 300 x 300 dpi, i tuoi documenti e le tue immagini avranno un aspetto professionale ogni volta.

Ma le funzionalità non finiscono qui. Con l’ADF da 35 fogli, puoi scannerizzare e copiare documenti in modo rapido e semplice, risparmiando tempo prezioso. E con la possibilità di stampare fronte/retro in modo automatico, risparmi anche sulla carta.

La connettività è un gioco da ragazzi con l’app HP Smart, che ti consente di stampare facilmente da qualsiasi dispositivo: PC, smartphone o tablet. Grazie al Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria, non avrai mai problemi a collegarti alla tua stampante, sia che tu sia a casa o in ufficio.

Ma c’è di più: questa è una stampante HP+, il che significa che otterrai un anno di garanzia supplementare e 6 mesi di Instant Ink inclusi. Con Instant Ink, le cartucce verranno consegnate direttamente a casa tua prima che tu finisca l’inchiostro, garantendoti sempre un flusso costante di stampa senza interruzioni.

Tuttavia, è importante notare che per sfruttare appieno le funzionalità di HP+, è necessario avere un account HP e una connessione Internet continua. Inoltre, la stampante richiede l’uso esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP per tutta la sua vita. Ma non preoccuparti, le cartucce originali HP garantiscono la massima qualità e affidabilità, mantenendo la tua stampante in perfette condizioni di funzionamento.

Non lasciarti sfuggire questa occasione, approfitta subito del super sconto del 36% su Amazon e porta a casa la potente e versatile HP DeskJet 4120e al prezzo speciale di soli 57,90 euro. Affrettati, le scorte a disposizione sono quasi finite.