Stampante fotografica compatta Canon: foto in 60 secondi al prezzo TOP

Da oggi, se approfitterai immediatamente dello sconto imperdibile che ti propone Amazon, potrai portarti a casa questa eccezionale stampate fotografica compatta Canon al prezzo assolutamente TOP di soli € 89,99. Tuttavia, per acquistare questo ottimo prodotto, dovrai affrettarti per non perdere lo sconto del 18% che potrebbe terminare prima di subito!

Estremamente compatta e molto semplice da spostare date le sue dimensioni, la stampante fotografica Selphy CP1000 ti permetterà di stampare foto ad altissima qualità, come quelle che solitamente stampi da un fotografo professionista, ma potrai farlo a casa in maniera totalmente affidabile e in modo particolarmente veloce, ovunque e in qualsiasi momento.

Grazie al design intuitivo, tutti potranno utilizzare questo dispositivo di stampa. Non manca un LCD da 6,8 cm – corrispondenti a 2,7″ – inclinabile, che ti permetterà di leggere le informazioni che ti servono in maniera semplice, e un menu con le istruzioni che appariranno sullo schermo così da poter navigare più facilmente.

Potrai finalmente stampare tutti i ricordi più belli delle vacanze che hai trascorso con la tua famiglia o con i tuoi amici più stretti e avere foto resistenti di qualità eccellente, in meno di 60 secondi. La presenza di una tecnologia di sublimazione sarà in grado di offrirti profondità e gradazioni di colore magnifiche riducendo eliminando i tempi di attesa.

Le tue foto dureranno col passare del tempo grazie ad uno speciale rivestimento che andrà a proteggere ogni foto da liquidi, schizzi e alterazione del colore per decine e decine di anni nel tuo album fotografico. Potrai anche applicare tre finiture semilucide differenti in modo da ovviare al problema delle impronte.

Potrai avere le tue foto stampate su diversi formati e ti basterà collegare la stampante fotografica compatta Canon alla tua fotocamera compatibile con PictBridge e gioco sarà fatto: in un batter d’occhio le tue foto saranno pronte. Insomma, un prodotto unico che oggi può essere tuo al prezzo molto più basso del solito. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa eccezionale stampate fotografica compatta Canon scontata del 18%.

