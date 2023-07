Stampante EPSON multifunzione: prezzo BOMBA su eBay (-25%)

Non fatevi sfuggire questa fantastica occasione e approfittate di questa super offerta di eBay, a soli 89,99 euro con uno sconto del 25% potrete avere la stampante EPSON multifunzione WF-2950DWF con Wi-Fi.

Stampante EPSON multifunzione: caratteristiche principali

Fatevi conquistare dalla bellezza e funzionalità della stampante EPSON multifunzione, facile da utilizzare e adatta per il vostro ufficio o per la vostra casa. La nuova stampante è perfetta per ridurre gli sprechi e costi grazie alla stampa A4 fronte/retro e grazie all’uso di convenienti cartucce di inchiostro separate. Grazie alla presenza di un alimentatore automatico di documenti che velocizza la copia, la scansione e l’invio di fax di più pagine. La stampante presenta la tecnologia Scan-to-Cloud e l’ampio display LCD da 6,1 cm inoltre, avrete la possibilità di stampare ovunque vi troviate grazie alla presenza del Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Epson Connect e Apple AirPrint.

Non dovrete più preoccuparvi delle spese per l’inchiostro in quanto grazie alla combinazione tra inchiostri a colori a base acqua e nero a pigmenti, consente di ottenere stampe di qualità a costi inferiori utilizzando convenienti cartucce di inchiostro separate in formato standard e XL. In più tramite l’app Epson Smart Panel potrete controllare la stampante dal vostro dispositivo, stampare documenti, monitorare e risolvere i problemi.

Approfittate di questa super offerta e acquistate questa elegante e funzionale stampante EPSON multifunzione, risparmierete ben il 25% e pagherete soltanto 89,99 euro. Il venditore è super affidabile grazie al 95,9% di feedback positivi su oltre 240mila recensioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.