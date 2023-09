Stampante Epson Expression Home: ottima PROMOZIONE su Amazon

Se sei alla ricerca di una stampante affidabile e conveniente, non perdere l’occasione di acquistare la Epson Expression Home XP-2200, che oggi è in super sconto del 19% su Amazon. Questo dispositivo è la soluzione perfetta per le tue esigenze di stampa. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 57,99 euro.

Stampante Epson Expression Home: difficile trovare di meglio a questo prezzo

La stampante Epson Expression Home XP-2200 è stata progettata per essere estremamente user-friendly. Dotata di funzionalità essenziali e facili da usare, questa stampante offre anche la connettività Wi-Fi, che ti consente di stampare e scansionare in modo wireless in tutta la casa. Inoltre, grazie a Wi-Fi Direct, puoi stampare anche senza una rete wireless, rendendo il processo ancora più comodo.

Grazie all’app Epson Smart Panel, puoi stampare, scansionare e fare molto altro direttamente dal tuo smartphone o tablet. Questa funzione ti permette di gestire facilmente tutte le tue esigenze di stampa in mobilità. Inoltre, con l’app Epson Creative Print, hai la possibilità di stampare foto direttamente dai social media, creare biglietti di auguri personalizzati e tanto altro. La Epson Expression Home XP-2200 ti dà la libertà di stampare da qualsiasi luogo e dispositivo.

Questa stampante utilizza un set di inchiostri a quattro colori 604 di Epson, che genera stampe affidabili, vivaci e nitide con un investimento minimo. La combinazione di inchiostri dye a colori e neri a pigmenti consente di ottenere stampe nitide a colori e di risparmiare sui costi grazie all’utilizzo di cartucce di inchiostro separate in formato standard e XL. È una scelta economica che garantisce risultati di alta qualità.

La stampante Epson Expression Home XP-2200 è progettata per sfruttare lo spazio in modo efficiente, combinando funzionalità di stampa, scansione e copia in una sola unità. È dotata di interfacce Wi-Fi, USB e Wi-Fi Direct, offrendoti flessibilità nella connettività. Inoltre, il pacchetto include software come Epson Photo+ e Epson Scan 2, che semplificano ulteriormente il tuo processo di lavoro.

Questa stampante supporta una varietà di formati carta, tra cui A4, A5, A6, B5, C6, DL, Letter Legal, 10×15 cm e molti altri. La sua velocità di stampa è impressionante, con 27 pagine al minuto in monocromatico, 15 pagine al minuto a colori e solo 42 secondi per stampare una foto 10×15 cm su carta fotografica lucida Premium Epson.

In conclusione, la Epson Expression Home XP-2200 è la stampante ideale per chi cerca prestazioni eccellenti a un prezzo conveniente. Approfitta dell’offerta speciale su Amazon e acquistala al prezzo speciale di soli 57,99 euro. Non perdere altro tempo, questa offerta può scadere da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.