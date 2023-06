Stampa le foto del tuo smartphone dove vuoi con questa genialata

Sei appassionato di fotografia e ami conservare i tuoi ricordi in forma tangibile? Allora non puoi lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon.

La Xiaomi Mi Portable Photo Printer è disponibile a soli 56 euro e ti offre la libertà di stampare le tue foto ovunque tu sia. Preparati ad esplorare un nuovo livello di creatività fotografica e lasciati conquistare dalle sue funzionalità avanzate.

Xiaomi Mi Portable Photo Printer: stampi le tue foto dove vuoi

Una delle caratteristiche più innovative di questa stampante è la tecnologia “AR” (Realtà Aumentata). Con questa geniale novità, potrai registrare o caricare un video durante la stampa della tua foto e sperimentare l’effetto di foto aeree reali e dinamiche in qualsiasi momento. Basta inquadrare la fotografia stampata con la Mi Portable Photo Printer utilizzando l’app dedicata Xiaomi Home e potrai goderti un breve video o ascoltare una colonna sonora associati alla tua immagine. È un modo sorprendente per rivivere i tuoi momenti speciali in modo più coinvolgente.

La stampante supporta la connessione Bluetooth 5.0, il che significa che puoi stampare le tue foto senza dover essere connesso a una rete Wi-Fi. Puoi stampare da una distanza fino a 10 metri, rendendo il processo ancora più comodo e versatile. Inoltre, la Mi Portable Photo Printer supporta più persone e più dispositivi contemporaneamente, permettendo a te e ai tuoi amici di condividere e stampare i vostri ricordi in modo istantaneo.

Grazie alla tecnologia ZINK (Zero-Ink), la stampante non richiede l’utilizzo di inchiostro. Le immagini vengono stampate attraverso uno scambio termico su più strati, garantendo una rapida stampa con una risoluzione di 313 x 400 dpi. Questo significa che otterrai stampe di alta qualità in pochissimo tempo, senza dover preoccuparti di sostituire i cartucce d’inchiostro.

La batteria al litio da 500mAh integrata nella stampante assicura una durata fino a 20 ore, consentendoti di stampare un gran numero di foto senza interruzioni. Inoltre, la Mi Portable Photo Printer è compatibile sia con dispositivi Android che iOS. Tutto ciò che devi fare è scaricare e installare l’app Xiaomi Home sul tuo smartphone per iniziare a utilizzare la stampante e sfruttare al massimo le sue funzionalità.

Grazie all’app Xiaomi Home, puoi gestire la stampante in modo intuitivo e personalizzare al meglio le tue stampe. Scegli tra una vasta selezione di template predefiniti per creare collage unici, stampare foto tipo fototessera, sperimentare le foto AR (Realtà Aumentata) e tanto altro ancora. Lascia che la tua creatività si liberi e trasforma i tuoi scatti in opere d’arte.

Non perdere l’opportunità di avere la Xiaomi Mi Portable Photo Printer a un prezzo così conveniente. Sfrutta l’offerta su Amazon e ottieni questa genialata tecnologica a soli 56 euro. Stampa le tue foto dove vuoi, regala ricordi tangibili ai tuoi cari e fatti sorprendere dalla magia della stampa fotografica moderna.

