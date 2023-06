Stai al fresco con questo climatizzatore portatile da 7000 BTU in offerta su Amazon

L’estate è arrivata e con essa anche il caldo opprimente. Se stai cercando un modo efficace per rinfrescare la tua casa o il tuo ufficio senza dover fare lavori di installazione, non perdere l’offerta su Amazon per il Condizionatore Portatile Comfee.

Questo fantastico prodotto è disponibile a soli 229,90 euro invece di 279. Approfitta di questa promozione e goditi il comfort di un’aria fresca e piacevole.

Condizionatore portatile Comfee: addio al caldo in casa

Grazie al suo potente compressore ad alta efficienza, il Condizionatore Portatile Comfee offre un raffreddamento rapido e efficace per ambienti fino a 25 metri quadri. Questo significa che potrai goderti una temperatura confortevole e piacevole nella tua stanza o nel tuo ufficio, anche durante le giornate più calde. Inoltre, il consumo energetico contenuto ti permetterà di risparmiare sulla bolletta senza rinunciare al comfort.

Ma le funzioni di questo condizionatore portatile non si fermano al solo raffreddamento, dato che integra anche la funzione di ventilatore e deumidificatore, offrendoti un prodotto versatile per affrontare diverse condizioni atmosferiche. Puoi regolare la temperatura nell’intervallo da 17℃ a 35℃, scegliere tra 2 velocità del vento e godere di una capacità di deumidificazione giornaliera di 46L. Con il Condizionatore Portatile Comfee, potrai creare l’ambiente ideale per te e per chi ti circonda.

Il design premuroso di questo condizionatore portatile offre ulteriori vantaggi. La funzione di temporizzazione 24 ore ti permette di programmare lo spegnimento del condizionatore, evitando così consumi energetici inutili quando esci o vai a dormire. La modalità Sleep regola automaticamente la temperatura per garantirti un riposo ottimale. E con l’esclusiva funzione “Follow Me” di Comfee, il condizionatore rileva la temperatura intorno al telecomando per assicurarti un comfort continuo ovunque ti trovi.

Non preoccuparti della sua portabilità perché il Condizionatore Portatile Comfee è progettato per essere spostato facilmente grazie alle ruote piroettanti. Puoi trasportarlo da una stanza all’altra senza sforzo, portando il fresco dove ne hai bisogno di più.

Oltre a offrire comfort e praticità, il Condizionatore Portatile Comfee si impegna anche per la tutela dell’ambiente e il risparmio energetico. Utilizza il refrigerante R290, che riduce i danni all’atmosfera. Inoltre, con la sua classe di efficienza energetica A e una potenza di soli 790 watt, ti aiuta a risparmiare energia senza compromettere le prestazioni.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica per acquistare il Condizionatore Portatile Comfee a soli 229,90 euro invece di 279 su Amazon. Affronta l’estate con il massimo comfort e goditi un’aria freschissima.

