Sta arrivando lo smartphone da gaming più potente che ci sia

Il debutto globale dello smartphone da gaming più potente che vi sia è alle porte; stiamo parlando dell’ottimo Asus ROG Phone 7. Il lancio è previsto per il 13 aprile; di fatto, manca pochissimo. Siete pronti?

Asus ha finalmente comunicato la data di lancio della sua ultima generazione di device da gioco; la serie ROG Phone 7 è alle porte, secondo quanto si apprende dai canali social dell’azienda. Il debutto, come detto in calce, è previsto per il 13 aprile in diversi mercati internazionali. Sono molti i fan del marchio che attendono questo prodotto, perché si tratta di un telefono da gioco con performance paragonabili a quelle di una console portatile. Intanto, da noi in Europa vi segnaliamo che il ROG Phone 6 è in sconto a 1119,00€ su Amazon.

Asus ROG Phone 7: le presunte caratteristiche tecniche

Stando a quanto osserviamo dal popolare database di benchmarking, scopriamo che Asus ROG Phone 7 disporrà del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, il top del momento. Ci domandiamo se arriverà in versione overcloccata o se sarà l’iterazione standard.

Stay tuned for the new legend. ROG Phone 7 is coming on the 13th of April. Tune in to our channels for more updates.#ROGPhone7 #RuleThemAll #WorshippedByGamers #LovedByTechGurus pic.twitter.com/N1YJltSnx0 — ASUS India (@ASUSIndia) March 23, 2023

Leggendo i dati pubblicati su Geekbench, scopriamo che, come detto, ROG Phone 7 presenterà lo Snapdragon 8 Gen 2 realizzato a 4 nanometri, con tanto di GPU Adreno 740 al seguito. La RAM sarà di tipo LPDDR5X e lo storage invece, sarà UFS 4.0. Android 13 sarà di default. La batteria avrà una capacità di 5850 mAh, secondo quanto si legge dal TENAA; questo dovrebbe essere il valore nominale dell’accumulatore da 6000 mAh. In poche parole, sarà simile al predecessore, il ROG Phone 6. Il sito cinese 3C invece, suggerisce che ci sarà la ricarica rapida da 65W per consentire tempi di ricarica immediati.

Lo schermo dello smartphone sarà un pannello AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate da 165 Hz. In poche parole, anche qui avremo un display del tutto simile a quello del predecessore.

