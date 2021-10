Sta arrivando il primo Chromebook di LG

Il Chromebook di LG ha appena ottenuto la certificazione Bluetooth SIG; il debutto è, probabilmente, dietro l'angolo. Ecco cosa sappiamo.

Nel mondo dei Chromebook arriva la soluzione di LG

I Chromebook sono diventati sempre più popolari ultimamente. Sebbene ci siano molte opzioni disponibili da vari produttori, in realtà non c'è stato un nuovo attore nel settore per diverso tempo. Le cose dovrebbero presto cambiare non appena LG avrà portato in commercio il suo primo Chromebook.

LG non è nuova nella produzione di computer. La sua linea Gram di PC Windows sottili e leggeri è venduta in vari mercati e ha ricevuto recensioni generalmente positive. Pare che ora l'azienda sia pronta per portare un nuovo dispositivo sul mercato dei Chromebook.

Il Chromebook del marchio coreano sarà il suo primo laptop con ChromeOS ed è stato individuato sul sito Web del Bluetooth Special Interest Group dove ha ricevuto la certificazione. L'elenco è stato segnalato per la prima volta da Chrome Unboxed, tuttavia, non ha rivelato molto, tranne che il computer ha il numero di modello “11TC50Q” e ha Bluetooth 5.1.

Ci sono così tanti dettagli sconosciuti al momento, ma la cosa più eccitante da sapere è come sarà il Chromebook LG. Naturalmente, anche le specifiche sono importanti e lo è anche il prezzo, ma molto probabilmente non conosceremo questi dettagli fino al lancio del terminale in questione.

C'è una possibilità che il Chromebook possa arrivare quest'anno, ma non si può escludere la possibilità di un debutto ufficiale al CES, che in tutta onestà, è un'ottima vetrina per l'annuncio del suo primo PC con ChromeOS. Staremo a vedere.