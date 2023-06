SSD SanDisk 1TB: portatile e velocissimo, su Amazon a meno di 100 euro

SanDisk Extreme 1TB Portable NVMe è un SSD portatile capace di essere non solo capiente, ma anche molto veloce e resistente e che oggi non puoi assolutamente farti scappare su Amazon.

Questa incredibile unità SSD è infatti disponibile al prezzo altrettanto incredibile di soli 99,99 euro invece di 241,87 euro, con uno sconto del 59%, spedizione immediata e consegna in 48 ore.

SanDisk Extreme: 1TB dove vuoi e come vuoi

L’oggetto in questione è nello specifico un’unità a stato solido esterna che offre prestazioni NVMe eccezionali: ti garantisce fino a 1050 MB/s in lettura e 1000 MB/s in scrittura, grazie alla connessione USB-C. Puoi trasferire file di grandi dimensioni in pochi secondi, come video 4K, foto ad alta risoluzione o giochi.

Il SanDisk Extreme 1TB Portable NVMe SSD è anche molto robusto e affidabile: ha una protezione contro le cadute fino a due metri e una resistenza all’acqua e alla polvere IP55. Inoltre, con il suo design compatto e leggero (solo 49,9 grammi) e un gancio pratico è facile da portare con te ovunque.

Questo SSD portatile è compatibile con diversi dispositivi, come laptop, smartphone, tablet, console, televisori e fotocamere. Puoi usarlo per archiviare i tuoi dati, creare contenuti incredibili o catturare immagini straordinarie.

SanDisk Extreme 1TB Portable NVMe SSD

