SSD Samsung T7: un AFFARE da non perdere su Amazon (-34%)

In un mondo sempre più digitale, la necessità di avere accesso rapido e affidabile ai nostri dati è diventata cruciale. È qui che entra in gioco l’eccezionale SSD esterno Samsung T7, un compagno affidabile per chiunque cerchi prestazioni di archiviazione di alto livello. Oggi, c’è una buona notizia per tutti coloro che vogliono investire in questa potente unità di archiviazione, su Amazon è in mega sconto del 34%. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 105,29 euro, anziché 159,99 euro.

SSD Samsung T7: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo SSD esterno è la sua velocità di trasferimento. Con una velocità fino a 1.050 MB/s, il T7 è 9.5 volte più veloce di un HDD tradizionale. Questo significa che non perderai più tempo prezioso ad attendere il trasferimento dei tuoi file, che avviene in un batter d’occhio. Che tu stia lavorando su progetti di grandi dimensioni o semplicemente trasferendo foto e video, il T7 ti offre prestazioni senza rivali.

Ma non è solo veloce, è anche robusto. La scocca in metallo del T7 non solo conferisce un’elegante estetica, ma permette anche di sopportare cadute fino a 2 metri di altezza. Quindi, puoi essere sicuro che i tuoi dati saranno al sicuro anche se l’unità subisce qualche urto accidentale.

La sicurezza è un’altra priorità per Samsung, e il T7 non delude nemmeno in questo ambito. Con la protezione con password opzionale e l’encryption hardware AES 256 bit, i tuoi dati saranno al sicuro da occhi indiscreti. Puoi viaggiare tranquillo sapendo che le tue informazioni personali sono al sicuro e protette.

Inoltre, la compatibilità del T7 è impressionante. Supporta una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows 7 e successivi, Mac OS X 10.10 e successivi, e persino Android 5.1 e versioni successive. Con i cavi inclusi nella confezione, sia USB tipo C a C che USB Tipo C a A, collegare il T7 al tuo dispositivo non potrebbe essere più semplice.

Quindi, se sei alla ricerca di un SSD esterno che offra prestazioni eccezionali, durata e sicurezza, il Samsung T7 è la scelta perfetta. Approfitta del mega sconto del 34% su Amazon oggi stesso e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 105,29 euro, prima che sia troppo tardi.