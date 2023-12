SSD Samsung T7: un AFFARE da non perdere a questo prezzo (-45%)

Se sei alla ricerca di un SSD esterno affidabile e veloce, scegli solo il meglio: l’SSD Samsung T7 è la risposta perfetta alle tue esigenze di archiviazione. Inoltre oggi è impossibile resistergli, grazie allo sconto eccezionale del 45% su Amazon. Non perdere tempo e acquistalo subito al prezzo ridicolo di soli 88,50 euro, anziché 159,99 euro.

SSD Samsung T7: le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba

La caratteristica principale che fa risaltare il Samsung T7 rispetto ai suoi concorrenti è la sua incredibile velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s. Questa prestazione è 9.5 volte superiore rispetto a un tradizionale HDD, garantendo che i tuoi file vengano spostati in modo rapido ed efficiente. Con un’interfaccia USB 3.2 Gen 2, il T7 raggiunge velocità fino a 10 Gbps, mantenendosi retrocompatibile per adattarsi alle tue esigenze.

La robustezza è un’altra carta vincente del Samsung T7. La sua scocca in metallo non solo offre un aspetto elegante, ma garantisce anche una resistenza incredibile. Può sopportare cadute fino a 2 metri di altezza, garantendo che i tuoi dati siano al sicuro anche nelle situazioni più impegnative. La sicurezza infatti è una priorità in casa Samsung. Questo dispositivo, oltre alle sue prestazioni veloci, offre anche una protezione con password opzionale e una crittografia hardware AES a 256 bit. I tuoi dati saranno al sicuro da occhi indiscreti, garantendo la tua tranquillità.

La compatibilità del Samsung T7 è un altro punto forte. Supporta una vasta gamma di sistemi operativi, inclusi Windows 7 e successivi, Mac OS X 10.10 e successivi, nonché Android 5.1 (Lollipop) e versioni successive. È importante notare che le versioni precedenti di Windows, Mac e Android potrebbero non essere completamente supportate.

Quando acquisti il Samsung T7, ottieni non solo prestazioni eccezionali, ma anche praticità. Nella confezione sono inclusi cavi USB di alta qualità: uno di tipo C a C e uno di tipo C a A, garantendo la massima flessibilità di connessione.

Non lasciarti sfuggire questa occasione di risparmiare il 45% su Amazon e di portare a casa il Samsung T7 al prezzo stracciato di soli 88,50 euro. Approfitta subito di questa offerta per elevare la tua esperienza di archiviazione a un livello superiore. Affrettati poiché le scorte a disposizione si stano esaurendo velocemente. Noi ti abbiamo avvisato.

