SSD Samsung T7 2TB: velocità e qualità ad un prezzo ridicolo

Il Samsung T7 è un SSD portatile con una capacità di 2TB che offre prestazioni eccezionali. Ad oggi, Amazon offre uno sconto FOLLE del 53% sul prezzo originale, rendendo questo prodotto ancora più attraente per chi cerca uno storage portatile ad alte prestazioni ad un prezzo vantaggioso di soli 157,84 euro. Inoltre, puoi decidere di acquistarlo pagandolo in comode rate a tasso zero usufruendo del servizio di finanziamento Cofidis.

SSD Samsung T7 2TB: a questo prezzo sta andando letteralmente a ruba

Il Samsung T7 è uno dei dischi rigidi esterni più veloci sul mercato, con una velocità di trasferimento dati fino a 1.050 MB/s. Questa velocità è 9.5 volte superiore rispetto a quella di un HDD tradizionale, il che significa che potrai trasferire file di grandi dimensioni in pochi secondi. L’interfaccia del T7 è USB 3.2 Gen 2, che supporta una velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps. Inoltre, è retrocompatibile con USB 2.0 e USB 3.0, il che significa che funzionerà con qualsiasi computer dotato di una porta USB.

La scocca in metallo dell’SSD Samsung T7 lo rende estremamente durevole. Può sopportare cadute fino a 2 metri di altezza, il che significa che non dovrai preoccuparti di danni accidentali mentre ti muovi con il tuo disco rigido esterno. La sicurezza è un’altra caratteristica importante di questo eccezionale dispositivo. Puoi proteggere i tuoi file con una password opzionale e l’encription hardware AES 256 bit. Questa crittografia garantisce che i tuoi dati saranno protetti da accessi non autorizzati.

Il Samsung T7 è compatibile con i sistemi operativi Windows 7 e successivi, Mac OS X 10.10 e successivi, e Android 5.1 (Lollipop) e successivi. Tuttavia, le versioni precedenti di Windows, Mac e Android potrebbero non essere supportate. Infine, nella confezione troverai due cavi inclusi: uno USB tipo C a C e uno USB Tipo C a A. Questi cavi ti permetteranno di connettere il tuo SSD a qualsiasi dispositivo dotato di una porta USB.

In conclusione, il Samsung T7 è un disco rigido esterno ad altissime prestazioni che offre velocità di trasferimento dati incredibili, durevolezza, sicurezza e compatibilità con una vasta gamma di sistemi operativi. Se sei alla ricerca di un nuovo SSD portatile, questo dispositivo da 2TB è sicuramente un’ottima scelta, soprattutto con l’attuale sconto pazzesco del 53% su Amazon. Non perdere altro tempo, questa è un’occasione da prendere al volo, acquistalo subito al prezzo stracciato di soli 157,84 euro, i pezzi a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

