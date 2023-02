SSD Samsung per PS5 in SUPER OFFERTA su Amazon: DA PRENDERE SUBITO (-30%)

I possessori della PS5 possono aggiungere una memoria SSD alla propria console per estendere lo storage. Si tratta di una procedura molto semplice che viene descritta direttamente da Sony sul sito ufficiale PlayStation. Non tutte le memorie SSD vanno per la PS5 in quanto la console ha bisogno di un supporto di memoria ad altissima velocità per sfruttare appieno tutte le sue funzioni.

Uno dei modelli migliori è la Samsung 990 Pro, una delle soluzioni top di gamma del settore e prodotto ideale per incrementare lo storage della console. Con questa nuova offerta di Amazon è possibile acquistare la memoria SSD di Samsung con compatibilità con PS5 al prezzo scontato di 147 euro invece di 209,99 euro. Si tratta di uno sconto del 30% che consente di aggiungere 1 TB di memoria aggiuntiva alla PS5 con condizioni davvero vantaggiose.

Naturalmente, la Samsung 990 Pro è una memoria NVMe M.2 e, quindi, può essere installata anche all’interno di un PC compatibile, per velocizzare in modo significativo la velocità dello storage. Per sfruttare l’offerta, disponibile per un periodo di tempo limitato, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

La Samsung 990 Pro è la memoria SSD giusta per la PlayStation 5

La memoria SSD di Samsung può contare su di una velocità massima di 7.450 MB/s in lettura sequenziale e di 6.900 MB/s in scrittura sequenziale garantendo prestazioni davvero al top. Grazie al sistema Dynamic Thermal Guard, inoltre, la temperatura di funzionamento della memoria è sempre tenuta sotto controllo, garantendo un funzionamento ottimale in tutte le condizioni di utilizzo. La memoria Samsung 990 Pro è compatibile e certificata per l’utilizzo con PlayStation.

Con questa nuova offerta Amazon è possibile acquistare la SSD di Samsung al prezzo scontato di 147 euro invece di 209,99 euro. L’offerta è disponibile qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.